Студент на Алтае разбил мамину машину и ушел в пивной запой перед арестом

Мировой судья назначил парню 45 тысяч рублей штрафа Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Табунском районе ночная поездка студента на машине матери закончилась ДТП, крупным штрафом и административным арестом. Молодой человек без прав и навыков вождения решил прокатиться, пока родители спали, но не справился с управлением.

Парень выехал на федеральную трассу, проехал около шести километров и повернул назад. На въезде в село Табуны он не справился с управлением, протаранил опору освещения, повредив новую систему иллюминации. Очевидец вызвал полицию, но виновник сбежал с места аварии, добравшись до дома на попутке.

Дома юноша «с горя» выпил четыре литра пива. Сотрудники ГИБДД вычислили адрес беглеца и составили два протокола: за оставление места ДТП и за употребление алкоголя до освидетельствования.

В суде студент признал вину и попросил о снисхождении, сославшись на отсутствие доходов. Мировой судья назначил ему 45 тысяч рублей штрафа с рассрочкой на три месяца, а также пять суток ареста. Правда, исполнение ареста отложили на 10 дней, чтобы парень успел дописать диплом.