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НовостиПроисшествия2 июля 2026 9:00

Студент на Алтае разбил мамину машину и ушел в пивной запой перед арестом

Суд дал нарушителю отсрочку от изолятора, чтобы тот успел завершить производственную практику
Павел БАСТРЫГИН
Мировой судья назначил парню 45 тысяч рублей штрафа

Мировой судья назначил парню 45 тысяч рублей штрафа

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Табунском районе ночная поездка студента на машине матери закончилась ДТП, крупным штрафом и административным арестом. Молодой человек без прав и навыков вождения решил прокатиться, пока родители спали, но не справился с управлением.

Парень выехал на федеральную трассу, проехал около шести километров и повернул назад. На въезде в село Табуны он не справился с управлением, протаранил опору освещения, повредив новую систему иллюминации. Очевидец вызвал полицию, но виновник сбежал с места аварии, добравшись до дома на попутке.

Дома юноша «с горя» выпил четыре литра пива. Сотрудники ГИБДД вычислили адрес беглеца и составили два протокола: за оставление места ДТП и за употребление алкоголя до освидетельствования.

В суде студент признал вину и попросил о снисхождении, сославшись на отсутствие доходов. Мировой судья назначил ему 45 тысяч рублей штрафа с рассрочкой на три месяца, а также пять суток ареста. Правда, исполнение ареста отложили на 10 дней, чтобы парень успел дописать диплом.