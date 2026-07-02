В ночной аварии под Барнаулом погибла молодая девушка

Девушка 2004 года рождения скончалась на месте. Фото: госавтоинспекция Алтайского края

В пригороде Барнаула в ночь с 1 на 2 июля произошло ДТП с участием компании молодых людей. В результате опрокидывания автомобиля «Мерседес Бенц С180» погибла девушка, еще четыре человека получили травмы. По факту смертельной аварии уже возбуждено уголовное дело, сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным ведомства, авария случилась на трассе между поселками Новые Зори и Лесной. Водитель иномарки 2006 года рождения не справился с управлением, из-за чего машина на скорости вылетела с дороги и перевернулась.

Удар оказался роковым для одной из пассажирок – девушка 2004 года рождения скончалась на месте до приезда медиков. В больницу с травмами различной степени тяжести доставили самого водителя 2006 года рождения, а также трех его пассажиров: юношу 2008 года рождения и двух девушек 2004 и 2005 годов рождения. Детали устанавливают следователи.