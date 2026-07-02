Алтай возобновил экспорт сушеных ягод спустя пять лет

Последний раз поставки подобной продукции фиксировались в период с 2019 по 2021 год. Фото: алтайский Россельхознадзор

Алтайский край впервые за последние пять лет отправил на экспорт партию сушеных ягод. Более 500 килограммов клубники, малины и ежевики отгрузили в Киргизию, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Перед отправкой инспекторы ведомства досмотрели груз и отобрали пробы. Специалисты аккредитованной лаборатории Алтайского филиала «ЦОК АПК» провели исследования и подтвердили, что ягоды чистые – никаких карантинных вредителей или опасных организмов в них не нашли. В итоге алтайскому предприятию-экспортеру выдали необходимый фитосанитарный сертификат.

Последний раз поставки подобной продукции фиксировались в период с 2019 по 2021 год – тогда алтайские производители отправили около одной тонны сушеной калины в Казахстан. С тех пор экспорт сушеных ягод из края не осуществлялся.