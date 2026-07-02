В Барнауле число незаконных врезок в водопровод выросло почти в два раза

В 2026 году инспекция зафиксировала уже 104 нарушения в сфере водопользования. Фото: "Росводоканал Барнаул"

В Барнауле выросло число «коммунальных нелегалов». С начала 2026 года инспекция «Росводоканал Барнаул» зафиксировала уже 104 нарушения в сфере водопользования – это почти в два раза больше, чем за тот же период прошлого года, когда поймали 69 нарушителей.

Чаще всего горожане тайно врезаются в трубы без договоров или скручивают показания счетчиков. В этом году инспекторы поймали за руку более 80 человек на незаконном подключении к водопроводу, 15 абонентов пользовались ресурсом без документов, а еще восемь – сорвали пломбы или сломали приборы учета.

Как пояснила начальник инспекции водных ресурсов Елена Крамарова, такие «левые» врезки бьют по обычным жителям. Из-за них в кранах падает напор, скачет давление, а зимой перемерзают трубы. Кроме того, возрастает риск загрязнения питьевой воды бактериями. А если на незаконном участке случится авария, без воды из-за отсутствия колодцев может остаться сразу половина улицы.

Нарушителям выставляют счета, а если они отказываются легализоваться – трубы просто отрезают от сети.