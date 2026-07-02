Алтайский край стал лидером Сибири по объемам модернизации ЖКХ

За неполных 4 года в крае восстановили 143 км сетей ЖКХ Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Алтайский край занял первое место в Сибирском федеральном округе по масштабам обновления коммунальной инфраструктуры с 2022 года. Модернизация проводится за счет льготных займов Фонда национального благосостояния и федеральных субсидий, сообщили в Фонде развития территорий и MAX-канале Виктора Томенко.

Всего в Сибири за четыре года модернизировали 330 км сетей, из которых львиная доля – 143 км – пришлась на Алтайский край. Для сравнения, в Кузбассе обновили 59,5 км, а в Красноярском крае – 38 км.

В Алтайском крае помимо сетей уже запустили семь котельных и подкачивающую насосную станцию. Так, в Барнауле на средства ФНБ проложили новый водопровод на улице Трактовой, что повысило надежность водоснабжения для 350 тысяч горожан. Также в краевой столице реконструируют очистные сооружения водопровода. Еще один крупный объект завершили в Яровом – там финишировал первый этап обновления биологических очистных сооружений мощностью 10 тысяч кубометров в сутки.