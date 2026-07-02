Барнаул возглавил рейтинг самых бюджетных направлений для отдыха в июле

В Барнауле средняя стоимость ночи проживания в июле составила всего 2398 рублей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Барнаул занял первое место в списке самых недорогих туристических направлений России на июль 2026 года. В разгар летнего сезона, когда курорты традиционно поднимают ценники, столица Алтайского края оказалась лидером по доступности жилья для путешественников. Об этом говорят данные исследования сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

В Барнауле средняя стоимость ночи проживания в июле составила всего 2398 рублей, а останавливаются туристы здесь в среднем на четыре дня. Алтайский город обогнал в рейтинге доступности даже традиционные бюджетные поселки на черноморском и азовском побережьях.

В тройку лидеров по самой низкой цене также вошли крымское село Новоотрадное (2806 рублей за ночь) и поселок Дедеркой в Краснодарском крае (2996 рублей). В топ-5 самых экономичных мест июля аналитики включили Тверь и Керчь. Замыкают десятку доступных направлений Ессентуки, Приморско-Ахтарск, Горячий Ключ, Туапсе и поселок Сенной.