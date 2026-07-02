Четыре опасных чужеродных растения начнут принудительно уничтожать на Алтае

Борщевик Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае утвердили официальный перечень опасных чужеродных растений, которые теперь подлежат обязательному искоренению. Постановление об этом появилось на портале опубликования правовых актов. Опасную флору обязаны выявлять и уничтожать, чтобы защитить местную экосистему.

В список попали агрессивные виды, которые быстро захватывают территории, но при этом формально не считаются карантинными объектами или обычными сорняками. Под раздачу попали ядовитый борщевик Сосновского, болиголов пятнистый, канадский золотарник (золотая розга) и циклахена дурнишниколистная. На лесные массивы и природные заказники новые требования не распространяются.

Всего в Алтайском крае 20 таких видов инвазивных растений, включая лох узколистный и подорожник ланцетный.