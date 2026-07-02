Бывшему главе Алтайкрайимущества Александру Теплову предъявили новое обвинение

Краевой суд оставил Теплову меру пресечения без изменений Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Бывшему начальнику управления имущественных отношений Алтайского края Александру Теплову предъявили обвинение по еще одному коррупционному эпизоду – мошенничеству в особо крупном размере. Об этом стало известно на заседании Алтайского краевого суда, где рассматривалась жалоба на продление его ареста, сообщает ИА «Банкфакс».

Защита экс-чиновника просила заменить содержание в СИЗО на домашний арест или запрет определенных действий. Адвокат напомнила, что Теплов находится под стражей уже около девяти месяцев – его задержали в сентябре 2024 года по делу о превышении должностных полномочий из корыстных побуждений. Новое же уголовное дело о мошенничестве, по данным защиты, завели в ноябре 2025 года. В нем также фигурируют еще два человека – некие Артемьев и Неверов, чьи имена раньше не упоминались.

Сам Александр Теплов полностью признал вину по обоим эпизодам и эмоционально просил отпустить его из изолятора. Однако краевой суд оставил меру пресечения без изменений – бывший чиновник пробудет в СИЗО как минимум до середины августа 2026 года.

Напомним, Теплов уволился в конце 2024 года на фоне прокурорской проверки в Алтайкрайимуществе. Силовики до сих пор официально не раскрывают детали и конкретные обстоятельства его уголовного дела.