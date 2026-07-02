На Алтае завершают прием заявок на миллионные выплаты земским специалистам

Выплата за переезд составляет 1 млн рублей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Заканчивается отбор участников федеральной программы «Земский работник культуры» на 2026 год в Алтайском крае. У специалистов со всей страны остались несколько дней, чтобы заявиться на переезд в алтайскую глубинку и получить за это миллион рублей подъемных, сообщает Минкультуры региона.

В этом году по квоте в сельские библиотеки, музеи, клубы и детские школы искусств планируют трудоустроить 23 человека. Обязательное условие программы – население города или поселка не должно превышать 50 тысяч жителей.

Кто может претендовать на выплату:

• Граждане РФ с высшим или средним профильным образованием в сфере культуры.

• Студенты выпускных курсов творческих колледжей и вузов.

Кандидат может выбрать только одну должность из свободного перечня. Весь список актуальных вакансий, правила отбора и бланки заявлений лежат на официальном сайте краевого ведомства в специальном разделе «Земский работник культуры». Документы необходимо предоставить напрямую в министерство до 15 июля.

Напомним, проект запустили в прошлом году по поручению президента – по аналогии с программами для врачей и учителей. В 2025 году первые 12 земских работников культуры уже получили свой миллион и уехали развивать искусство в десять районов края и Славгород.