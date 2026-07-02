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НовостиОбщество2 июля 2026 2:50

На Алтае мужчина пытался за деньги заставить присяжных солгать в суде

Все это было ради спасения сожительницы
Павел БАСТРЫГИН
Мужчине грозит до двух лет лишения свободы

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае перед законом предстанет житель города Яровое, который пытался подкупить присяжных заседателей, чтобы отменить приговор своей сожительнице. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СКР и краевой прокуратуре.

Осенью 2025 года мужчина узнал, что апелляционный суд проверяет дело его гражданской супруги, получившей срок за особо тяжкое преступление. Для дачи пояснений в суд вызвали присяжных, которые ранее и вынесли ей обвинительный вердикт.

Чтобы спасти любимую от колонии, мужчина обзвонил нескольких заседателей и предложил им деньги. Взамен они должны были заявить в суде о якобы допущенных процессуальных нарушениях во время обсуждения вердикта – это помогло бы, как он думал, развалить законное решение и отменить приговор.

Однако присяжные от взятки отказались, а предприимчивого сожителя задержали правоохранители. Теперь за попытку помешать правосудию ему самому грозит до двух лет лишения свободы. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением уже направлено в суд.