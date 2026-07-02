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НовостиОбщество2 июля 2026 2:02

До +32 градусов ожидается в Барнауле 2 июля

В регионе объявили максимальный класс пожароопасности до пяти июля.
Павел БАСТРЫГИН
В Барнауле четверг обойдется без осадков

В Барнауле четверг обойдется без осадков

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

2 июля в Алтайском крае усилится сильная жара. Синоптики регионального ЦГМС ввели сразу три штормовых предупреждения из-за зноя выше +35 градусов, высокой пожарной опасности и возможных гроз.

В районах края столбики термометров днем покажут от +30 до +35 градусов, при этом местами возможны кратковременные дожди и град, следует из данных ЦГМС. Восточный ветер при грозах будет порывистым – до 14 метров в секунду. В Барнауле четверг обойдется без осадков, воздух в городе прогреется до +30…+32 градусов.

Из-за затяжной волны тепла, которая простоит в регионе минимум до 5 июля, спасатели просят жителей быть аккуратнее. На Алтае сейчас действует самый высокий, пятый класс пожароопасности.