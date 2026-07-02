В Алтайском крае за сутки потушили 16 пожаров

На месте работали шесть бойцов МЧС и две пожарные машины Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, 1 июля, алтайские спасатели ликвидировали 16 пожаров в регионе. Как сообщили в краевом управлении МЧС, одно из возгораний произошло в Барнауле, а еще два случились в жилом секторе городов и сел края.

Один из таких пожаров зафиксировали днем в городе Горняк Локтевского района. На улице Строительной вспыхнула баня на территории частного подворья. К моменту приезда первого расчета спасателей постройка уже вовсю горела – площадь возгорания составила около 12 квадратных метров.

На месте работали шесть бойцов МЧС и две пожарные машины. С огнем удалось справиться, в инциденте никто не пострадал. Пламя успело серьезно повредить стены и перекрытия строения. По предварительной версии специалистов, причиной происшествия стало нарушение правил безопасности при устройстве или использовании печи.