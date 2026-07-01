Арт-коллаборация «Эвалар» и модного дома Alena Akhmadullina стала одним из главных инфоповодов 2025 года

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Аналитическая компания «Медиалогия» подвела итоги исследования «Инфоповод года. Медицина». Экологическая арт-коллаборация «Эвалар» и модного дома Alena Akhmadullina получила награду как один из самых резонансных и обсуждаемых информационных поводов 2025 года. Совокупный охват проекта составил более 35 млн пользователей.

Российская фармкомпания и известный модный дом представили платье из ткани на основе переработанного пластика от упаковки продукции компании. Проект стал значимым событием в медиа и наглядно показал, что даже фармацевтическая упаковка может обрести вторую жизнь и стать объектом высокой моды, а, заботясь о своем здоровье, каждый может позаботиться и о сохранении природы.

Независимая премия «Инфоповод года» проходит на протяжении 10 лет. Исследование аналитики осуществляли в два этапа. Сначала изучили информационное поле медицинской отрасли и оценили 100 инфоповодов, а затем сформировали шорт-лист из 10 пиар-кейсов с наибольшим количеством упоминаний и самым высоким показателем МедиаИндекса.