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НовостиПроисшествия1 июля 2026 10:30

Жительница Алтая с поленом в руках набросилась на подругу и сломала ей ногу

В отношении женщины возбудили уголовное дело
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
Задержанная призналась в содеянном

Задержанная призналась в содеянном

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кош-Агачском районе Республики Алтай возбудили уголовное дело в отношении 51-летней местной жительницы, которая подралась с подругой. Как сообщили в ГУ МВД по региону, она напала на знакомую с поленом.

Во время застолья женщина повздорила с 36-летней приятельницей из-за старых обид. Дамы вышли на улицу и начали драться. Пьяная сельчанка схватила полено и несколько раз ударила оппонентку по ноге. В итоге у пострадавшей диагностировали закрытые переломы обеих костей голени.

Избитую женщину госпитализировали, а медики передали сигнал правоохранителям. В итоге обидчицу пациентки нашли и доставили в отдел, где она призналась в содеянном. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».