Почти 300 тысяч рублей взыскала жительница Алтая за травму на льду

Суд встал на сторону истицы Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Косихинском районном суде рассмотрели дело о компенсации морального вреда за полученную травму. Иск подала жительница села Налобиха, которая поскользнулась у входа в магазин и сломала ногу.

2 января прошлого года женщина находилась в местном магазине и делала покупки. На выходе из здания она спускалась по ступенькам крыльца, но поскользнулась и упала. При падении она получила закрытый перелом левой голени со смещением осколков.

Суд встал на сторону истицы и взыскал с индивидуального предпринимателя утраченный заработок, компенсацию морального вреда и штраф за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя. Общий размер взыскания составил 285 тысяч рублей.