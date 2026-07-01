На Алтае за неделю от клещей пострадали 156 человек

Всего в этом сезоне зарегистрировали уже 13 случаев клещевого вирусного энцефалита Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Республике Алтай за 26-ю неделю 2026 года от присасывания клещей пострадали 156 человек. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, всего с начала сезона было зарегистрировано 3149 таких фактов.

В медорганизации за помощью на минувшей неделе обратились 156 человек, в том числе 41 ребенок. Число пострадавших, по сравнению с той же неделе предыдущего года, увеличилось. Наиболее число случаев было зарегистрировано в Горно-Алтайске, а также Турочакском и Чемальском районах.

Всего в этом сезоне зарегистрировали уже 13 случаев клещевого вирусного энцефалита, 14 -иксодового клещевого боррелиоза, а также 15 фактов клещевого сыпного тифа.