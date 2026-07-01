Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июля 2026 11:17

На Алтае за неделю от клещей пострадали 156 человек

Всего с начала сезона было зарегистрировано 3149 случаев присасывания
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
Всего в этом сезоне зарегистрировали уже 13 случаев клещевого вирусного энцефалита

Всего в этом сезоне зарегистрировали уже 13 случаев клещевого вирусного энцефалита

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Республике Алтай за 26-ю неделю 2026 года от присасывания клещей пострадали 156 человек. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, всего с начала сезона было зарегистрировано 3149 таких фактов.

В медорганизации за помощью на минувшей неделе обратились 156 человек, в том числе 41 ребенок. Число пострадавших, по сравнению с той же неделе предыдущего года, увеличилось. Наиболее число случаев было зарегистрировано в Горно-Алтайске, а также Турочакском и Чемальском районах.

Всего в этом сезоне зарегистрировали уже 13 случаев клещевого вирусного энцефалита, 14 -иксодового клещевого боррелиоза, а также 15 фактов клещевого сыпного тифа.