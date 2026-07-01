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НовостиОбщество1 июля 2026 10:02

В Барнауле на проспекте Ленина водителям разрешили движение по «выделенке»

С 30 июня идет ремонт участка от улицы Димитрова до площади Октября
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
С 30 июня стартовали работы по ремонту участка

С 30 июня стартовали работы по ремонту участка

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле на проспекте Ленина начали ремонтировать дорогу. Как сообщили в пресс-службе администрации города, в связи с работами разрешено движение личного транспорта по выделенной для общественного транспорта полосе.

По данным мэрии, с 30 июня стартовали работы по ремонту участка от улицы Димитрова до площади Октября.

Водителей просят соблюдать Правила дорожного движения и требования временных дорожных знаков, не нарушать скоростной режим, учитывать затруднения в движении, а также при необходимости выбирать альтернативные пути.