В Барнауле суд вынес приговор экс-сотруднику военной полиции за коррупцию

Деньги передавались за освобождение от дальнейших обязанностей службы Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Барнаульский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему сотруднику военной полиции, обвиняемому в получении взяток. Фигурант признан виновным в семи эпизодах коррупции и приговорён к длительному сроку наказания.

Как сообщили в пресс-службе, военнослужащий, являясь сотрудником ведомства, неоднократно принимал взятки через посредников. Деньги передавались за освобождение от дальнейших обязанностей военной службы без законных оснований.

Суд признал офицера виновным и приговорил его к десяти годам лишения свободы в колонии общего режима.