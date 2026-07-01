Двоих мужчин унесло течением во время купания в алтайской реке Катунь

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай.
В Майминском районе за сутки произошло сразу два несчастных случая с мужчинами, которые купались в реке Катунь. Как сообщили в ГУ МЧС по Республике Алтай, поиски пострадавших продолжаются.
В 07:55 по местному времени очевидцы сообщили, что возле села Манжерок при купании в реке течение унесло мужчину. Спустя четыре часа недалеко от этого же места произошло аналогичное ЧП.
В настоящий момент спасатели поисково-спасательного отряда МЧС пешком обследуют береговую линию.