Двоих мужчин унесло течением во время купания в алтайской реке Катунь

Спасатели обследуют береговую линию Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай.

В Майминском районе за сутки произошло сразу два несчастных случая с мужчинами, которые купались в реке Катунь. Как сообщили в ГУ МЧС по Республике Алтай, поиски пострадавших продолжаются.

В 07:55 по местному времени очевидцы сообщили, что возле села Манжерок при купании в реке течение унесло мужчину. Спустя четыре часа недалеко от этого же места произошло аналогичное ЧП.

В настоящий момент спасатели поисково-спасательного отряда МЧС пешком обследуют береговую линию.