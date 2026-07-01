11 находящихся в федеральном розыске граждан задержали в Алтайском крае

Операцию проводили в два этапа с 15 по 26 июня Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае в рамках оперативно-профилактической операции «Уклонист» задержали 17 лиц, которые скрывались от правоохранителей. Как сообщили в пресс-службе УФСИН по региону, 11 задержанных находились в федеральном розыске.

«Мероприятие проводилось с целью задержания лиц, уклоняющихся от отбывания наказания по приговору суда, и исключения возможности совершения ими повторных преступлений», - отметили в управлении.

Две жительницы Кулундинского района должны были самостоятельно доехать до мест отбывания наказаний, но они решили не торопиться исполнять предписания. В итоге они пропустили сроки прибытия в колонию-поселение и в исправительный центр. Обе уклонистки были задержаны.

Операцию проводили в два этапа с 15 по 26 июня. В мероприятия принимали участие представители ГУ МВД России по Алтайскому краю.