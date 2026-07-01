В Алтайском крае назначили начальника департамента внутренней политики

Андрей Некрасов уже год исполнял обязанности руководителя ведомства Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае утверждён новый руководитель департамента администрации губернатора и правительства по вопросам внутренней политики. С 1 июля 2026 года эту должность занял Андрей Некрасов, сообщает «Банкфакс».

Известно, что Андрей Некрасов уже год исполнял обязанности руководителя ведомства, а до этого, с начала 2022 года, являлся его заместителем. Ранее он работал политтехнологом.

Назначение Некрасова связано с отставкой предыдущего начальника департамента Николая Губерта. В июне 2025 года Губерт покинул пост и вскоре был арестован по делу о превышении должностных полномочий.