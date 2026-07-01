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НовостиПолитика1 июля 2026 8:00

В Алтайском крае назначили начальника департамента внутренней политики

Им стал Андрей Некрасов
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
Андрей Некрасов уже год исполнял обязанности руководителя ведомства

Андрей Некрасов уже год исполнял обязанности руководителя ведомства

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае утверждён новый руководитель департамента администрации губернатора и правительства по вопросам внутренней политики. С 1 июля 2026 года эту должность занял Андрей Некрасов, сообщает «Банкфакс».

Известно, что Андрей Некрасов уже год исполнял обязанности руководителя ведомства, а до этого, с начала 2022 года, являлся его заместителем. Ранее он работал политтехнологом.

Назначение Некрасова связано с отставкой предыдущего начальника департамента Николая Губерта. В июне 2025 года Губерт покинул пост и вскоре был арестован по делу о превышении должностных полномочий.