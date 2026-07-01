Четыре алтайских вуза показали высокий индекс читательской активности

В список с наиболее высоким индексом читательской активности вошли четыре вуза Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае сразу четыре вуза стали участниками Индекса читательской активности Консорциума сетевых электронных библиотек за 2025–2026 год. Как сообщили в организации, всего участие приняли 278 университетов.

Индекс – это объективный показатель, который отражает уровень вовлеченности студентов в работу с учебной и научной литературой в электронном виде. Показатель рассчитывают на основе количества выдач книг, глубины прочтения и активности пользователей.

В список с наиболее высоким индексом читательской активности вошли следующие вузы региона:

- Алтайский государственный аграрный университет (АГАУ);

- Алтайский государственный педагогический университет (АлтГПУ);

- Алтайский государственный университет (АлтГУ);

- Алтайский Государственный Технический Университет им. И.И. Ползунова (АлтГТУ).