В Алтайском крае в июле стартует прием заявлений на добычу медведя

Охотиться на бурого медведя можно будет в общедоступных охотничьих угодьях Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае с 7 июля стартует выдача разрешений на добычу бурого медведя. Как сообщает Министерство природных ресурсов и экологии региона, охота будет вестись с 1 августа по 31 декабря 2026 года.

Охотиться на бурого медведя можно будет в общедоступных охотничьих угодьях Ельцовского, Красногорского, Курьинского, Солтонского и Солонешенского районо. Налоговый сбор составляет 3000 рублей за одну особь.

Заявки принимаются тремя способами: передать их можно лично в Барнауле по улице Чкалова, 230 (кабинет 105), через районных уполномоченных лиц Министерства, а также через портал Госуслуг.

При подаче электронного заявления необходимо дополнительно направить в Министерство отдельное заявление с указанием конкретных периодов охоты.