Бесплатный чек-ап здоровья предлагают пройти барнаульцам

Для прохождения обследования необходимо записаться заранее Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Центр общественного здоровья приглашает жителей Барнаула пройти комплексное профилактическое обследование. Мероприятие пройдет 18 июля, сообщили в пресс-службе Центра.

Бесплатное обследование пройдет с 08:00 до 15:00 по адресу ул. Ползунова, 23. Перерыв на обед - с 12:00 до 13:00. В рамках профилактики у пациентов проверят индекс массы тела, измерят артериальное давление, определят уровень сахара и холестерина в крови и так далее. После этого специалист даст консультацию.

К слову, во время таких обследований могут быть выявлены и скорректированы факторы риска развития хронических болезней - сердечно-сосудистых патологий, онкозаболеваний, заболеваний легких и так далее. Эти недуги являются главными причинами инвалидности и преждевременной смертности как в России, так и в Алтайском крае.

Для прохождения обследования необходимо записаться заранее по телефону регистратуры: 8(3852)63-18-43. При посещении центра возьмите с собой паспорт, медицинский полис и СНИЛС.