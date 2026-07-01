Еще один мультибалльник по ЕГЭ появился в Барнауле

ЕГЭ Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле появился еще один выпускник, набравший 298 баллов по трем предметам на ЕГЭ. Как сообщили в администрации краевой столицы, Георгий Георгиев стал третьим мультибалльником в краевой столице.

Выпускник лицея №124 в Барнауле достиг максимальной оценки сразу по двум предметам - русскому языку и информатике, а математику он сдал на 98 баллов. Парень признался, что относился к ЕГЭ, как к обычному экзамену. Готовился он без репетиторов.

По мнению Георгия, результат зависит как от подготовки, так и от удачи.

«Если говорить кратко про каждый предмет: в информатике необходимо правильно прочитать задание и написать программу, которая соответствует твоей задумке. В математике важно уметь не ошибаться в простых вещах и мыслить логически. В русском языке надо выучить множество слов и правил, а также научиться чувствовать автора и его текст», - подчеркнул выпускник.

Большую поддержку при подготовке оказали учителя - Татьяна Горбачева, Людмила Маколкина и Любовь Борисова.

Напомним, что ранее высшие баллы по двум предметам получили Елизавета Понькина из гимназии № 42 и Анастасия Губанова из гимназии № 45.