Жилой дом и сарай сгорели в ночном пожаре в алтайском селе

МЧС Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В райцентре Угловском Алтайского края 30 июня в результате ночного пожара сгорели сарай и жилой дом. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, всего за прошедшие сутки в регионе ликвидировали 11 пожаров.

По данным спасателей, площадь возгорания составила около 60 квадратных метров. Всего в тушении были задействованы четыре человека и две единицы техники. Огонь повредил кровлю, стены, потолочные перекрытия, а также уничтожил сарай. В результате ЧП никто не пострадал.

«Наиболее вероятная причина происшествия — неосторожное обращение с огнем», - отметили в МЧС.