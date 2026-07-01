На Алтае четыре бизнесмена попали под надзор из-за задержек отгрузки топлива

АЗС Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае четыре компании, которые работают в нескольких районах региона, попали под надзор из-за задержек отгрузки топлива. Как сообщили в надзорных органах, задержки они объясняли отсутствием водителей или поломкой бензовозом.

«К ним применены меры административной профилактики. Поставки топлива на малые заправочные станции возобновлены с вводом лимитов», - говорится в сообщение.

Управление Федеральной антимонопольной службы в Алтайском крае в ежедневном режиме мониторит ценообразование, а также проверяет, насколько обоснованы цены в случае признаков антиконкуретного поведения.

Владельцам АЗС рекомендовали пополнять запасы у более крупных партнеров и взаимодействовать с органами власти.

К слову, правительство Алтайского края продолжает реализовывать меры по восполнению запасов топлива, а также закупать ГСМ у иностранных партнеров.