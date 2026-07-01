Воспитанники алтайского баскетбола сыграли за сборную России

Матч сборной Фото: Министерство спорта Алтайского края.

Два представителя алтайского баскетбола, Александр Петенев из Заковряшино Крутихинского района и Максим Огарков из Барнаула, выступили за сборную России в двух международных матчах. Об этом сообщает Минспорта Алтайского края.

Под руководством Зорана Лукича национальная команда сраны 26 июня играла в Турции против вице-чемпиона Евробаскета-2025, а 28 июня — в Венгрии против местной сборной. Оба матча закончились поражениями для россиян. В матче с Турцией счет составил 86:78 в пользу хозяев. Турки уверенно контролировали игру в первой половине, не позволяя сборной России сократить разрыв. Игра с Венгрией была более напряженной. Россияне выиграли три четверти, но неудачно начали матч, что помешало им отыграться. В концовке венгры вырвали победу с минимальным перевесом — 72:71.

Максим Огарков и Александр Петенев проявили себя достойно. В игре против Турции Огарков набрал девять очков и сделал семь подборов, Петенёв — шесть очков. В матче с Венгрией Огарков отметился 11 подборами и шестью очками, Петенёв — восемью очками.