Семейный конкурс пройдет на городском пляже Заринска при участии волонтеров Алтай-Кокса

Фото: из архива компании

Волонтеры Алтай-Кокса проведут 11 июля на городском пляже Заринска ежегодный конкурс композиций «Замки на песке». Творческий конкурс посвящен Дню семьи, любви и верности.

Заводским семьям предлагают проявить креативность и создать арт-объекты из песка. В результате семейного творчества на берегу реки Чумыш появятся разнообразные сказочные замки, фигуры морских обитателей и другие композиции. Фантазию конкурсантов организаторы не ограничивают.

- Сотрудники с детьми ежегодно креативно подходят к оформлению песочных работ – вместе с родителями дети строят не только отдельные фигуры крокодилов, черепах, осьминогов, дельфинов и других морских обитателей, но и масштабные композиции. Например, сказочную Рыбу-кит, корабли и замки, - отмечает Дина Кандакова, волонтер предприятия. - Совместное творчество сближает участников и формирует в детях креативное начало, а также напоминает нам о значимости семейных ценностей.

Завод уделяет большое внимание организации досуга детей своих сотрудников – регулярно организует детский отдых, спортивные и культурные мероприятия. Ежегодно в преддверии нового учебного года единовременную выплату получают многодетные семьи заводчан с детьми-школьниками, одинокие родители, а также мамы и папы, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья.