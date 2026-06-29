На развитие туризма в Горном Алтае выделят 64 миллиона рублей

Все работы обязаны завершить до конца 2026 года. Фото: MAX-канал Александра Прокопьева

В Республике Алтай подвели итоги конкурса для поддержки туристического бизнеса по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Экспертная комиссия утвердила 22 проекта-победителя, между которыми распределят 64 миллиона рублей из федерального и регионального бюджетов.

Господдержку направят на покупку туристического оборудования, обустройство причалов, запуск круглогодичных бассейнов и создание кемпингов. К слову, именно на палаточных лагерях нового типа сделали особый акцент – субсидии получат сразу восемь таких проектов. По словам профильных чиновников, это поможет быстро нарастить номерной фонд без лишней нагрузки на местную экологию.

География конкурса охватила Майминский, Чемальский, Онгудайский, Усть-Канский и Усть-Коксинский районы. При этом абсолютным лидером стал Улаганский район, где финансирование получат сразу 10 инициатив.

«Грантовая поддержка – это действенный инструмент, который позволяет малому бизнесу встраиваться в большую туристическую экономику региона... На эти средства предприниматели модернизируют инфраструктуру своих объектов и повысят качество сервиса для гостей Горного Алтая», – прокомментировал председатель Правительства Республики Алтай Александр Прокопьев.

Все работы по обновлению своих баз и закупке оборудования победители обязаны завершить до конца 2026 года.