Промышленность Алтайского края показала умеренный рост с начала 2026 года

Выпуск текстильных изделий увеличился в 2,6 раза в 2026 году Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

За январь-май 2026 года индекс промышленного производства в Алтайском крае составил 102% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщили в Алтайкрайстате, удержать общую динамику в положительной зоне удалось за счет обрабатывающих предприятий и энергетики.

Главным драйвером региональной индустрии стал обрабатывающий сектор, показавший рост на 2,2%. Внутри этой группы зафиксирован скачок в производстве текстильных изделий – их выпуск увеличился в 2,6 раза. Заметный плюс демонстрируют металлообработка (рост на 24,5%), полиграфия (+11,5%) и производство пищевых продуктов (+3%). В натуральном выражении за пять месяцев алтайские предприятия, к примеру, нарастили выпуск мясных полуфабрикатов до 34,7 тысячи тонн, а хлеба –почти до 40 тысяч тонн.

В то же время спад зафиксирован в добыче полезных ископаемых. Там сектор просел более чем на 30%, преимущественно из-за падения объемов в добыче металлических руд (индекс составил всего 64,1%). Также отрицательную динамику к прошлому году показали металлургия (минус 41,8%) и производство электрооборудования (минус 26,8%).