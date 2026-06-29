Активность клиентов в банковских приложениях растёт: цифры и тренды

В 2025 году российские банки зафиксировали заметный рост активности в мобильных приложениях. Отмечается как увеличение числа новых пользователей, так и количество входов в онлайн-сервисы банков.

Динамика связана с расширением функционала, развитием экосистем и привычкой пользователей решать в приложении все большее число финансовых вопросов. Важную роль играет и интеграция нефинансовых сервисов: по данным Frank RG, в 2025–2026 годах доля россиян, регулярно пользующихся такими услугами через банки, выросла на 25-30 %.

Как отметили в ВТБ, аудитория приложения банка выросла с начала года на 11,5% и достигла 27 млн пользователей. Клиенты все чаще обращаются к онлайн-банку, чтобы оплатить ЖКУ, мобильную связь, налоги, госплатежи, детские сады и школы. Ежемесячно такие транзакции совершают более 14 млн пользователей. В онлайн-банке можно бронировать туры, покупать авиа– и ж/д билеты, заказывать товары и доставку еды, получая кешбэк как от банка, так и от партнеров.

В Т-Банке также отметили тренд на увеличение аудитории приложения – в первом квартале она выросла на 11% год к году, прирост демонстрирует и онлайн-сервис Сбера. Опросы, инициированные Банком России, показывают, что порядка 80% россиян пользуются онлайн-банкингом – это в три раза превышает показатели 2016 года. По данным исследований ЮKassa и Touch Instinct, более 60% респондентов используют банковские приложения ежедневно, а доля тех, у кого установлено более трех приложений, составляет около 45%.