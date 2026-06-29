Проезд в скорых пригородных поездах на Алтае подорожает с начала июля

Цены увеличатся на 30% Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июля 2026 года в Алтайском крае проиндексируют стоимость разовых поездок в скорых пригородных поездах. Как сообщили в компании «Алтай-Пригород», управление по государственному регулированию цен и тарифов утвердило специальный коэффициент 1,3 к действующему базовому тарифу.

Новшество затронет пассажиров четырех ускоренных маршрутов. Это поезда, курсирующие между Барнаулом и Черепаново (номера 7101 и 7102), а также составы Барнаул – Аламбай (номер 7106) и Заринская – Барнаул (номер 7105). При этом тарифы на многоразовые абонементы, провоз ручной клади и домашних питомцев пересматривать не стали. Все положенные льготы для студентов, школьников и других категорий граждан также сохраняются полностью.

Пассажиров просят внимательно смотреть на тип поезда при покупке. Обычный билет на стандартную электричку (с номерами на 6000) в скором поезде работать не будет – контролеры его не примут. Для поездки в ускоренном составе нужен билет именно на эту категорию поезда.