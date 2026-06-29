В Алтайском крае женщина заступилась за подругу и зарезала ее брата

Ближайшие 8 лет осужденная проведет в колонии общего режима Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Каменский городской суд вынес приговор местной жительнице, которая до смерти забила и зарезала брата своей подруги. Как сообщили в пресс-службе судов Алтайского края, за неудавшуюся попытку заступиться за приятельницу женщина получила 8 лет лишения свободы.

Трагедия произошла в феврале 2026 года во время посиделок со спиртным. Брат и сестра поссорились, и в разгар конфликта мужчина ударил родственницу по лицу. Гостья решила вмешаться и проучить обидчика. Она нанесла мужчине не менее семи ударов руками по голове, а затем схватила нож и ударила им еще семь раз в туловище, голову и ноги. От полученных ранений пострадавший умер в больнице через несколько дней.

Суд квалифицировал действия нападавшей как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. На заседании женщина полностью признала свою вину и раскаялась.

Судья учел, что подсудимая активно помогала расследованию, а также принял во внимание состояние ее здоровья, так как она является инвалидом второй группы. Отягчающих обстоятельств у дела не нашлось, поэтому ближайшие 8 лет осужденная проведет в исправительной колонии общего режима.