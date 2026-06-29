В Барнауле со второй попытки пытаются продать старинный дом за 1 рубль

Здание на Никитина, 103. Фото: ГИС Торги

В центре Барнаула повторно выставили на аукцион деревянный памятник архитектуры по адресу улица Никитина, 103. Администрация города готова отдать исторический объект всего за один рубль, сообщается в реестре ГИС «Торги». Первая попытка найти инвестора оказалась безуспешной.

Речь идет о деревянном двухэтажном здании площадью почти 270 квадратных метров, которое построили в 1903 году. Дом признан объектом культурного наследия. Символическая цена в один рубль – лишь стартовое условие, а шаг аукциона составит 430 тысяч рублей.

Будущий собственник обязан провести полную реставрацию здания. По условиям конкурса, разработать детальный проект восстановления необходимо до мая 2027 года, а полностью вернуть дому первоначальный исторический облик нужно к 2032 году.

Прием заявок от потенциальных инвесторов стартует 29 июня и продлится до 27 июля.

Справка. Подобная практика продажи за рубль часто используется для спасения разрушающихся исторических объектов, которые требуют огромных вложений в ремонт. В Бийске, Барнауле и других городах края можно встретить целый ряд сооружений, участвующих в подобных аукционах «невиданной щедрости».