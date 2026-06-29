Передвижные маммографы и флюорографы приедут в три района Алтая

С начала 2026 года обследование на колесах прошли уже более 33 тысяч жителей региона Фото: Минздрав Алтайского края.

В Алтайском крае продолжают работу мобильные медицинские комплексы Краевого центра общественного здоровья. С начала 2026 года обследование на колесах прошли уже более 33 тысяч жителей региона, при этом у 661 человека медики вовремя заметили подозрение на онкологические патологии, сообщили в краевом Минздраве.

В Барнауле 29, 30 июня и 3 июля передвижной маммограф принимает всех желающих на улице Ползунова, 23. Обследование бесплатное, оно доступно с 8:00 до 15:00 с часовым перерывом на обед в полдень. С собой нужно взять только паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

На этой же неделе мобильные бригады работают в селах. Маммографы ведут прием в Курьинском районе (в Трусово, Колывани и Курье), а также в ЦРБ города Горняка Локтевского района. Параллельно в Шипуновском районе курсирует передвижной флюорограф. Он сделает остановки в селах Ельцовка, Урлапово, Порожнее, Родино и Самсоново.

Все результаты обследований врачи сразу отправляют в местные поликлиники и краевой онкодиспансер.