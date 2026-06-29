Творческий экологический конкурс объединил более 90 детей заводчан

Конкурс "Рисунки для асфальте" для детей алтайского завода. Фото: Предоставлено "КП"

Участниками традиционного творческого соревнования стали более 90 детей из семей заводчан. Дети изобразили способы по поддержанию чистоты планеты, например, экологичный транспорт, осознанное потребление ресурсов и другое. Рисунки солнца и голубого неба символизировали чистую атмосферу, возобновляемую солнечную энергию и здоровую окружающую среду.

Конкурс "Рисунки для асфальте" для детей алтайского завода. Фото: Предоставлено "КП"

– Экологическое воспитание детей формирует у них ответственность за будущее планеты и помогает развивать полезные повседневные привычки, – отметила Дина Кандакова, волонтер алтайского завода.

Участников наградили призами от компании, а лучшие работы поощрили особыми подарками от женсовета завода.

Конкурс "Рисунки для асфальте" для детей алтайского завода. Фото: Предоставлено "КП"

В компании постоянно стремятся к достижению наилучших стандартов в сфере экологии. Ежегодно Алтай-Кокс направляет на природоохранные мероприятия более 100 млн рублей. Вода на предприятии после очистки используется в замкнутом цикле и не сбрасывается в водоемы Алтайского края. Промышленные стоки полностью исключены. Компания ежегодно зарыбляет реку в рамках многолетней программы по сохранению водных биоресурсов региона.