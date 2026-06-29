На Алтае сняли документальный фильм о министре-фронтовике Александре Суразове

Министр молодежной политики и спорта Республики Алтай Александр Суразов Фото: пресс-службы правительства Республики Алтай.

Телеканал «Толк» подготовил документальный фильм-портрет «Позывной Алтай», посвященный министру молодежной политики и спорта Республики Алтай Александру Суразову. Картина рассказывает о жизни боевого офицера и ветерана спецоперации, который стал одним из первых выпускников президентской кадровой программы «Время героев».

Справка. Будущий министр вырос в Кош-Агачском районе, окончил военное училище в Новосибирске и с 2022 года находился на фронте. Александр Суразов командовал взводом, затем стал начальником штаба батальона и участвовал в боях на нескольких направлениях. В ходе выполнения боевых задач он получил три тяжелых ранения, но каждый раз после лечения возвращался в строй.

В 2024 году офицер прошел отбор в проект «Время героев», после чего получил назначение в правительство республики. Над созданием фильма журналисты «Толка» работали вместе со студией «Маяк». Чтобы собрать материал, съемочная группа побывала в родном селе Суразова – Акташе, съездила в Новосибирск, подмосковный «Сенеж», а также отправилась в Донецкую Народную Республику, где вела съемки в Артемовске.

Глава Республики Алтай Андрей Турчак поддержал выход ленты:

«Его жизненный и боевой путь может стать не только историей для фильма, но и примером. Примером для наших детей, нашей молодежи, для выпускников, которые сегодня стоят перед выбором и открывают новый этап в жизни».