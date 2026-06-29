Более 30 гектаров леса выгорело в Алтайском крае за выходные

в Алтайском крае вспыхнуло 13 лесных пожаров за прошедший уик-энд Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие выходные с 26 по 28 июня в Алтайском крае вспыхнуло 13 лесных пожаров. По информации регионального Минприроды, пламя успело пройти более 32 гектаров земель.

Огонь бушевал сразу в нескольких лесничествах, включая Волчихинское, Озеро-Кузнецовское, Степно-Михайловское, Боровлянское, Чарышское и Бийское. На местах работали 260 специалистов, которые использовали 76 пожарных автоцистерн и 13 тракторов.

Напомним, пожароопасный сезон в крае начался еще 16 апреля, и с того момента специалисты ведут подробную статистику причин происшествий. Самым опасным фактором в этом году стали природные явления, поскольку от грозовых разрядов произошло 87 пожаров.

На втором месте по частоте идет человеческий фактор. Из-за беспечности граждан и по неустановленным причинам огонь вспыхивал 34 раза. Еще 7 возгораний перекинулись в лес со стороны полей и муниципальных земель, а в одном случае виновником признали лесопользователя.

Отметим, что от линий электропередач или с территорий соседних регионов и государств пламя вглубь алтайских лесов пока не проникало.