Алтайские власти ищут подрядчика для перекройки схемы территориального развития

Победителю конкурса придется изучить объем данных по всей территории края Фото: Александр Коровниченко. Перейти в Фотобанк КП

Министерство строительства и ЖКХ Алтайского края ищет подрядчика для проведения научно-исследовательской работы, которая ляжет в основу обновленной схемы территориального планирования региона. Карточка лота с начальной ценой 3 миллиона рублей опубликована на портале ЕИС «Закупки».

Перед исследователями стоит задача провести анализ современного состояния Алтайского края и обосновать будущие градостроительные решения. Будущим экспертам предстоит оценить, как развиваются города и села, а также выявить главные инфраструктурные проблемы и ограничения.

На основе этих данных подрядчик должен создать принципиальную модель пространственной организации края. В приоритете – развитие территорий с учетом растущих агломераций, укрепление связей между районами и определение зон опережающего экономического роста. Итогом работы станет готовый проект изменений в действующую схему территориального планирования региона.

Финансировать исследование будут из краевого бюджета. Заявки на участие принимают до 15 июля, победителя определят 20 июля. На выполнение обязательств дается дедлайн до 10 декабря текущего года.