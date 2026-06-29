Отрезок дороги между тремя районами Алтая обновят за 340 млн рублей

Работы на объекте рассчитаны на два года Фото: Минтранс Алтайского края.

В Третьяковском районе дорожники начали обновлять 10-километровый отрезок трассы, соединяющей Рубцовский, Локтевский и Третьяковский районы. Работы на объекте рассчитаны на два года, а общая стоимость ремонта превысит 340 миллионов рублей, сообщили в региональном Минтрансе.

В 2026 году специалисты Юго-Западного ДСУ планируют полностью заменить покрытие на первых пяти километрах пути. Оставшуюся часть дистанции сделают уже в следующем сезоне. Дорога считается транспортным коридором между Алтайским краем и Республикой Казахстан, поэтому нагрузка на нее всегда высокая.

«На сегодняшний день специалисты выполнили фрезерование старого изношенного асфальта и устроили основание из щебеночно-песчаной смеси. Это позволит обеспечить равномерное распределение транспортной нагрузки, предотвращая образование просадок и трещин в будущем. Кроме того, основание укрепили цементом, что значительно повысит несущую способность трассы», – говорится в сообщении ведомства.

После этого дорожники займутся финишным покрытием, укрепят обочины, поставят новые знаки и нанесут разметку из термопластика, который, как сообщают в Минтрансе, хорошо виден в темноте. Напомним, что аналогичный ремонт сейчас идет и в соседнем Локтевском районе, где восстанавливают еще пять километров этой же трассы.