Бюджет на летнюю подработку школьников в Барнауле вырос в четыре раза

Подростки занимаются озеленением, уборкой классов и благоустройством Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Этим летом в Барнауле планируют временно трудоустроить более 2200 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на эти цели из городского бюджета выделили свыше 10 миллионов рублей – это в четыре раза больше, чем прошлым летом.

Финансирование позволило удвоить число рабочих мест (в 2025 году подработку нашли только 1168 ребят). Только за июнь в 84 школах города уже отработали более 850 учеников. Подростки занимаются озеленением, уборкой классов и благоустройством пришкольных территорий.

Также планируется уделить внимание занятости трудных подростков – за лето хотят трудоустроить 185 детей, состоящих на профилактическом учете. Сейчас специалисты Центра занятости уже оформляют документы на июль и август.

«Особенно важно, чтобы в первоочередном порядке в трудовые отряды попадали дети, состоящие на учете в различных инстанциях... В период каникул дети не должны быть предоставлены сами себе», – сказал заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артемов отметил.