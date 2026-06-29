Суд в Барнауле отклонил иск к местной фирме на 170 миллионов рублей

Суд признал расчеты управляющего необоснованными и обязал «Сыродел» выплатить 1,9 млн госпошлины Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд Алтайского края полностью отказал новосибирскому ООО «Сыродел» взыскании с компании «Гермес» крупного долга и неустоек на общую сумму более 302 миллионов рублей. Как следует из материалов дела в картотеке суда, истец сам остался должен государству почти 2 миллиона рублей пошлины.

История началась с того, что компанию «Сыродел» признали банкротом. Конкурсному управляющему не передали первичную бухгалтерию. Изучив банковскую выписку, он выяснил, что фирма выдала «Гермесу» займы на 212 миллионов рублей, а назад на счет пришло лишь 42 миллиона. Применив простую математику, управляющий потребовал вернуть «остаток» в 170 миллионов рублей, а также выплатить проценты и пени.

Однако в суде выяснилось, что фирмы были аффилированы (связаны общим бизнесом и руководством, – прим.ред.), а в договоре займа прописали особый пункт. По нему «Гермес» имел право возвращать долг напрямую банку, гася открытые кредиты самого «Сыродела». Суд перепроверил все платежки и подтвердил, что ответчик полностью и добросовестно закрыл все чужие обязательства, поэтому реального долга перед банкротом у него нет.

В итоге суд признал расчеты управляющего необоснованными и обязал обанкротившийся «Сыродел» выплатить в федеральный бюджет 1,9 миллиона рублей госпошлины за проигранное дело.