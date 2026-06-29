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НовостиОбщество29 июня 2026 1:57

В барнаульском ленточном бору построят коттеджный поселок для ученых

Жилищный кооператив от Минобрнауки РФ уже готовит проект планировки
Павел БАСТРЫГИН
На лесную территорию претендуют деятели науки

На лесную территорию претендуют деятели науки

Фото: Александр Коровниченко. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле посреди реликтового ленточного бора появится новый закрытый поселок на 33 частных дома. Как сообщает «Толк», под застройку выделен участок площадью 7,3 гектара в нагорной части города. На этот раз на лесную территорию претендуют деятели науки.

Строительство организует жилищно-строительный кооператив «Моховая поляна», созданный под эгидой Министерства науки и высшего образования РФ. В него вошли научные сотрудники и инженерно-технические работники.

Кооператив уже обратился в мэрию Барнаула, уведомив о разработке проекта планировки площадки по адресу улица Моховая Поляна, 1. Сейчас там находятся пара частных построек, гостевой дом и две теплицы, а по соседству расположен парк-отель «Лесные дали».