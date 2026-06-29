В барнаульском ленточном бору построят коттеджный поселок для ученых

На лесную территорию претендуют деятели науки Фото: Александр Коровниченко. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле посреди реликтового ленточного бора появится новый закрытый поселок на 33 частных дома. Как сообщает «Толк», под застройку выделен участок площадью 7,3 гектара в нагорной части города. На этот раз на лесную территорию претендуют деятели науки.

Строительство организует жилищно-строительный кооператив «Моховая поляна», созданный под эгидой Министерства науки и высшего образования РФ. В него вошли научные сотрудники и инженерно-технические работники.

Кооператив уже обратился в мэрию Барнаула, уведомив о разработке проекта планировки площадки по адресу улица Моховая Поляна, 1. Сейчас там находятся пара частных построек, гостевой дом и две теплицы, а по соседству расположен парк-отель «Лесные дали».