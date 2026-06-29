Три коровы и легковой автомобиль сгорели на частном подворье на Алтае

К трагедии привело нарушение правил монтажа электрооборудования Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае за прошедшие сутки, 28 июня, сотрудники МЧС ликвидировали 17 пожаров, шесть из которых произошли в жилом секторе. В краевой столице за этот же период спасатели выезжали на тушение трижды, сообщили в региональном ведомстве.

Один из самых серьезных инцидентов зафиксировали утром в селе Безрукавка Рубцовского района. К моменту приезда первых пожарных расчетов пламя полностью охватило надворные постройки и технику на территории частного домовладения. Открытым огнем горели сарай и припаркованная рядом легковая машина.

В ликвидации возгорания, общая площадь которого достигла 60 квадратных метров, задействовали 9 человек личного состава и 3 единицы спецтехники. Несмотря на усилия пожарных, постройки и автомобиль были полностью уничтожены огнем. Кроме того, в результате происшествия погибли три коровы, находившиеся в хозяйственном блоке.

По предварительной версии, к трагедии привело нарушение правил монтажа электрооборудования. Проводится проверка.