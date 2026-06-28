Пассажирка мотоцикла погибла в ДТП в Бийске

Обстоятельства трагедии выясняются Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Бийске в ДТП с участием мотоциклиста погибла женщина, еще два человека получили травмы. Об этом сообщает Госавтоинспекция, а также Станция скорой медпомощи наукограда.

28 июня в 14:10 на улице Социалистической в районе дома №35 мужчина 1980 года рождения, управляя мотоциклом, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Honda.

«Женщина пассажир мотоцикла, к сожалению, от полученных травм скончалась на месте. Водитель мотоцикла с множественными травмами в тяжёлом состоянии доставлен в больницу. Медицинская помощь потребовалась и водителю автомобиля. Женщине была оказана помощь — от госпитализации она отказалась», - рассказал главный врач станции скорой медицинской помощи Бийска Алексей Карнаухов.

Обстоятельства аварии выясняются.