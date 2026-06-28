14-летний подросток утонул на реке Чарыш в Алтайском крае

Несовершеннолетний был со своими друзьями без сопровождения взрослых Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю.

В Усть-Калманском районе днем 27 июня утонул 14-летний мальчик. Как сообщили в пресс-службе СК и прокуратуры Алтайского края, по факту гибели возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, в дневное время на окраине села Бураново Усть-Калманского района при купании утонул подросток. Известно, что несовершеннолетний был со своими друзьями без сопровождения взрослых.

«По данному факту сдественными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)» - отметили в ведомствах.

На месте опрашивают очевидцев и устанавливают обстоятельства трагедии. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа территориальной прокуратурой организована проверка.