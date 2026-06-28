Трактор протаранил автомобиль на проспекте Ленина в Барнауле

К счастью, обошлось без пострадавших Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле па проспекте Ленина произошёл инцидент с участием трактора. Он протаранил легковой автомобиль, сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».

Авария произошла возле дома №123. По словам свидетелей ЧП, у трактора во время движения возникли проблемы с тормозной системой или гидравликой. В результате техника стала неуправляемой и врезалась в припаркованный автомобиль.

Водитель легкового авто успел переместиться на пассажирское сиденье, избежав травм. К счастью, обошлось без пострадавших.