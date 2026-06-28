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НовостиДом. Семья28 июня 2026 10:32

Наглых зайцев заметили в барнаульском садоводстве

Они никого не боятся
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
Заяц

Заяц

Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жители Барнаула заметили в одном из садоводств города «необычайно наглых зайцев». Информация была опубликована в местном паблике «Топай лесом» в VK.

«Прыгают, не спеша, где хотят, среди бела дня. Никого не боятся», - пишут в группе.

Также в садоводство стал заходить молодой лось. Неделю назад его заметили возле болота.

«24 июня в восемь утра снова пришел со стороны Оби, недалеко от садоводства перепрыгнул через отбойники на Змеиногорском тракте и поскакал в сторону Зимарей», - добавляет автор.