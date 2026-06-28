Массовое ДТП произошло на Змеиногорском тракте в Барнауле

Водителям Hyundai Solaris и Nissan Qashqai оказали медпомощь Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле днем 27 июня произошла массовая авария с участием трех автомобилей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, обстоятельства аварии устанавливаются.

В 13:10 на 13-м километре дороги «Барнаул-Рубцовск» водитель 1985 года рождения за рулем Hyundai ехал по Змеиногорскому тракту в сторону улицы Белинского, не выдержал дистанцию и врезался в Hyundai Solaris, который ехал впереди. После этого Solaris отбросила на встречку, где он столкнулся с Nissan Qashqai под управлением женщины.

Водителям Hyundai Solaris и Nissan Qashqai оказали медпомощь, госпитализация не потребовалась. Полиция проводит проверку.